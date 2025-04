BL : Dortmund résiste au Bayern après un duel intense

Suite de la 29e journée de Bundesliga avec un Klassiker disputé. Le Bayern Munich a ainsi été dominé par Dortmund après une première période intense. À la 20e minute, Harry Kane a failli ouvrir le score, dominant au second poteau pour cadrer sa tête sur un centre parfait de Thomas Müller, mais Kobel a repoussé le tir sur son poteau droit avant de bloquer au sol. Puis, à la 40e, Michael Olise a perdu son face-à-face avec Kobel sur un contre rapide, le tir du Français étant détourné par le gardien. Juste avant la pause, Kane a encore testé Kobel, mais son tir puissant a été bien repoussé par le gardien avec les poings (45e+2).

Dès le début de la seconde période, Dortmund a pris l’avantage. À la 48e, Julian Brandt a initié une contre-attaque rapide sur le côté droit, combinant avec Julian Ryerson, puis centrant pour Maximilian Beier. Ce dernier a pris le dessus sur Kim et a marqué d’une tête précise, surprenant le Bayern et ouvrant le score pour Dortmund (0-1). Le Bayern a rapidement réagi. À la 65e, Raphaël Guerreiro, entré en jeu, a égalisé d’une superbe frappe (1-1). Quatre minutes plus tard, à la 69e, Serge Gnabry a permis au Bayern de prendre l’avantage en inscrivant le but du renversement (2-1). Mais Dortmund n’a pas abandonné. À la 75e, Anton a réduit l’écart et redonné espoir au Borussia en marquant le deuxième but (2-2). Après la débâcle face au Barça en Ligue des champions, Dortmund a su répondre en tenant tête au Bayern. Le club de la Ruhr occupe désormais la 8e place, tandis que le Bayern conserve la tête du championnat.