Dortmund : Sébastien Haller remercie les supporters

Après son départ du camp d'entraînement du BvB et l'annonce de Dortmund sur son état de santé, Sébastien Haller (28 ans) a tenu à remercier les supporters de Dortmund. Pour rappel, lors d'un examen, une tumeur testiculaire a été détectée.

« Merci à tous pour vos nombreux messages de soutien et d’affection depuis l’annonce d’hier. Ma famille et moi même vous remercions. Je vais maintenant me concentrer sur mon rétablissement pour revenir plus fort. »