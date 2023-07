Sassuolo : Davide Frattesi à un pas de l’Inter Milan

La suite après cette publicité

Il est l’un des plus gros prospects italiens au milieu de terrain. De ce fait, Davide Frattesi est fortement convoité cet été et un départ de Sassuolo est plus que d’actualité. Comme nous vous le contions hier, le maestro de 23 ans a l’Italie à ses pieds et c’est bel et bien de l’autre côté des Alpes que devrait s’inscrire son avenir. Convoité par l’AC Milan, intéressé suite au départ de Sandro Tonali à Newcastle, Frattesi devrait rejoindre la Lombardie mais pour s’engager du côté de l’Inter Milan.

En effet, selon les indiscrétions obtenues par le Corriere dello Sport, le métronome de Sassuolo devrait parapher son contrat avec les Nerazzurri alors qu’un accord verbal a été trouvé entre les deux formations autour d’un prêt assorti d’une obligation d’achat estimée à 25 millions d’euros. Il faut ajouter 8 millions d’euros, le tarif de ce prêt payant, pour concrétiser l’affaire qui devrait être conclue dans les prochaines heures. Quelques heures après le départ de Marcelo Brozovic à Al-Nassr, les Interistes ont vite réagi et ont déjà mis la main sur leur nouvelle sentinelle.

