Davide Frattesi, la dernière pépite italienne qui rend folle la Serie A

Parti de l’AS Roma à l’été 2017 alors qu’il n’avait que 17 ans, Davide Frattesi a rapidement été considéré comme un élément d’avenir avec pas moins de 56 capes dans les classes jeunes italiennes depuis les U17 (9 buts inscrits). Passé par des prêts du côté d’Ascoli, Empoli ou encore Monza, il a franchi un cap depuis désormais deux saisons en devenant incontournable au sein de l’effectif de Sassuolo. La récompense d’un projet à long terme pour celui qui avait tout de même coûté 5 millions d’euros il y a six ans.

Auteur de 11 buts et de 4 offrandes en 72 matches avec les Neroverdi, Davide Frattesi semble plus que jamais déterminant et a pris en épaisseur depuis 2021. Son coach Alessio Dionisi qui en a fait un rouage essentiel de son équipe n’a d’ailleurs pas hésité à lui conseiller d’aller à l’étage supérieur lorsqu’il a été interrogé par TMW : «tout le monde peut le voir. Il a fini très bien en équipe nationale, c’est un joueur que nous apprécions beaucoup. Je pense que le moment est venu où il peut et doit aussi aspirer à d’autres étapes. Il le mérite pour ce qu’il a fait, il n’est pas le seul, mais vous me posez des questions sur lui et je vous le dirai.»

Arrivé à maturité

Devenu depuis un an international italien, le milieu relayeur s’est d’ailleurs affirmé comme un titulaire lors du dernier rassemblement. S’il n’a pas pu éviter la défaite 2-1 contre l’Espagne en demi-finale de la Ligue des Nations, il a su être déterminant face aux Pays-Bas (3-2) avec un but et une offrande permettant d’arracher une belle troisième place. «J’ai senti que Mancini avait confiance en moi et j’espère que j’ai réussi à le lui rendre de la meilleure façon possible» avait-il d’ailleurs lâché après la rencontre. Étoile montante du football italien, Davide Frattesi va à n’en pas douter animer le mercato cet été.

Le joueur sous contrat jusqu’en juin 2026 a d’ailleurs été lié à Brighton où évolue son ancien coach Roberto de Zerbi, mais ce dernier a mis fin à la rumeur : «Frattesi est un joueur de haut niveau, mais nous recherchons un joueur avec des caractéristiques différentes.» Acclamé par ses différents coachs, Davide Frattesi fait l’unanimité, mais aussi auprès des cadors italiens. En effet comme le révèle la Gazzetta dello Sport, son club formateur de l’AS Roma, mais aussi l’Inter Milan, l’AC Milan, la Juventus et le Napoli, mais à des degrés différents.

Sassuolo réclame 35M€

La position de Sassuolo est claire, 35 millions d’euros est attendu par la direction des Neroverdi. Pour ce qui est du Napoli, cela semble compliqué, car les Partenopei veulent avant tout prolonger Piotr Zielinski et n’avanceront pas forcément pour le joueur de 23 ans. Pour ce qui est de l’AC Milan, c’est aussi peu envisageable. Les Rossoneri ont déjà recruté Ruben Loftus-Cheek et ciblent Yunus Musah (Valence) ainsi que Tijjani Reijnders (AZ Alkmaar). Intégrer Lorenzo Colombo qui a brillé à Lecce et qui plait à Sassuolo pourrait néanmoins être un argument. La Juventus a également de quoi douter. Adrien Rabiot a prolongé et les retours de prêt de Weston McKennie, Arthur Melo et Denis Zakaria bouchent l’entrejeu. Si la Vecchia Signora plaît bien au joueur et dispose de bonnes relations avec Sassuolo, sa situation économique et la priorité de dégraisser son effectif sont des freins à l’opération.

Les deux principales pistes qui restent mènent donc à l’AS Roma et l’Inter Milan. Club formateur de Davide Frattesi, l’AS Roma dispose d’un avantage. Disposant de 30% sur une éventuelle vente du joueur, les Romains pourraient ainsi bénéficier d’une certaine manière d’une réduction. S’ils s’alignent et posent 35 millions d’euros, ils récupéreraient ainsi 10,5 millions d’euros dans l’opération. Un avantage de poids sur le plan financier. Surtout que l’AS Roma vient aussi de vendre Cristian Volpato et Filippo Missori aux Neroverdi contre 10 millions d’euros ce qui est un bon coup de pouce économique en vue de l’avenir. Le Corriere dello Sport explique qu’une offre de 30M€ (21M€ en retirant le pourcentage de l’AS Roma) a été proposé par les Giallorossi mais refusé par Sassuolo.

L’équipe de José Mourinho serait donc en train de peaufiner un montage pour répondre aux exigences des Neroverdi et cela pourrait passer par un prêt avec option d’achat obligatoire. L’Inter Milan ne manque pas d’arguments également et travaille sur un prêt avec option d’achat en intégrant un joueur dans l’opération. Evalué entre 8M€ et 9M€, Samuele Mulattieri qui a brillé avec Frosinone (12 buts et 4 offrandes en 29 matches de Serie B), pourrait entrer dans l’opération. L’Inter Milan veut vendre directement son attaquant à Sassuolo, mais pourrait faire monter le prix du transfert de Davide Frattesi aux alentours de 40 millions d’euros. La bataille ne fait que de commencer pour la nouvelle coqueluche du football italien.