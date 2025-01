Real Madrid : la sanction de Vinicius Jr est tombée !

Le Real Madrid espérait de la clémence pour Vinicius Junior. Expulsé lors du choc à Mestalla face à Valence après son altercation avec le portier Dimitrievski, l’attaquant brésilien de la Casa Blanca risquait gros. Mais au final, le Comité de Compétition de la fédération espagnole a décidé d’infliger deux matches de suspension à l’international auriverde.

La suite après cette publicité

Une décision confirmée par AS et Marca. Les quotidiens expliquent que Vinicius Jr a échappé à une sanction plus lourde en raison du rapport de l’arbitre qui n’a pas qualifié la réaction du Merengue comme une agression. Une bonne nouvelle pour le Real Madrid. Son numéro 7 purgera ses matches de suspension en Liga (face à Las Palmas et Valladolid) et pourra donc jouer la Supercoupe d’Espagne en Arabie saoudite.