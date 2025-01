LdC : Vincent Labrune se lâche sur les résultats des clubs français

Si le football français fait souvent parler de lui en raison de la crise des droits TV, les résultats obtenus par les clubs tricolores sur la scène européenne cette saison sont flamboyants. Alors que la Ligue des Champions a adopté un nouveau format, les quatre écuries hexagonales sont parvenues à se qualifier soit directement pour les huitièmes de finale, soit à accrocher un barrage.

Forcément, ces performances font un heureux : Vincent Labrune. Dans des propos pour RMC Sport, le président de la LFP s’est réjoui de la compétitivité affichée par les clubs français en Ligue des Champions cette saison : « quatre clubs français en phase finale de la Ligue des champions avec plus de 50% de victoires dans la phase de poule, c’est historique. C’est le fruit d’un travail de fond et d’une vision mise en place il y a déjà plusieurs années, celle d’accompagner les principaux clubs français en leur donnant les moyens d’être performants en Coupe d’Europe, et par effet locomotive tirer l’ensemble de la Ligue 1 vers le haut. » Espérons que cela dure dans le temps.