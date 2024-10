OM : le traitement de Chancel Mbemba choque en République Démocratique du Congo

Chancel Mbemba retrouve le sourire. Pourtant, le défenseur l’a perdu depuis quelques mois à Marseille. Recruté en 2022 par Pablo Longoria, l’ancien joueur du FC Porto a été déclassé puisqu’il a été envoyé dans le loft olympien durant l’été. Les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ne l’ont pas pris en traître puisqu’ils l’avaient prévenu dès le mois de juin qu’il n’entrait plus dans leurs plans et ceux du nouveau coach Roberto De Zerbi. Sachant cela, on imaginait que le natif de Kinshasa (13 buts en 85 rencontres jouées à l’OM) trouverait rapidement un point de chute. D’autant qu’il a reçu des offres encore plus rémunératrices qu’à Marseille, de la part de Rennes puis d’Al-Shabab. Mais rien ne s’est passé comme prévu puisque le joueur a exigé notamment que le club saoudien lui verse, en plus de son salaire et d’une prime à la signature, une indemnité de transfert de plus de 3 M€ réservée à l’OM nous a-t-on fait savoir.

Envoyé avec la réserve, tout en continuant à percevoir son énorme salaire, le footballeur de 30 ans, visiblement à bout, a fini par craquer puisqu’il s’est clashé durant l’été avec le bras droit de Medhi Benatia (Ali Zarrak). En effet, il a refusé d’évoluer avec la réserve olympienne et n’a pas hésité à lui montrer un doigt devant les joueurs de l’équipe pro 2, médusés. Mis à pied, Mbemba, qui a également refusé de se soumettre à un examen médical, est dans une impasse depuis quelques mois maintenant. De son côté, l’OM, où son contrat court jusqu’en juin 2025, ne veut pas le libérer et ne compte pas faire de cadeau à un élément qui avait déjà fait preuve d’irrespect à plusieurs reprises l’an dernier selon RMC Sport, notamment vis-à-vis de certains dirigeants ou membres du staff. Alors que la possibilité qu’il évolue toute la saison avec la réserve semble inévitable, la commission juridique de la Ligue de Football Professionnel a été sollicitée dans cette affaire. Ainsi, s’il a été reconnu que les Marseillais ont bien respecté la charte professionnelle du football tout au long du mercato et jusqu’à début octobre, ils vont devoir le réintégrer dans le groupe de RDZ après la trêve internationale selon L’Equipe.

Une bouffée d’oxygène en sélection

En attendant de peut-être retrouver le groupe professionnel, Chancel Mbemba a été sélectionné par Sébastien Desarbre pour le rassemblement d’octobre de l’équipe nationale de la République Démocratique du Congo. Bien qu’il n’ait pas joué cette saison en club, le défenseur a toujours la confiance de son sélectionneur. La semaine dernière, le coach des Léopards a évoqué la situation du joueur aux 85 capes. «Si Chancel est sélectionné, c’est qu’il est apte à jouer. Si tel n’était pas le cas, il serait comme tous les autres. Il a un programme athlétique. Tous les joueurs sont opérationnels en défense», avait-il expliqué avant le match face à la Tanzanie le 10 octobre. Une rencontre durant laquelle le joueur de l’OM a engrangé du temps de jeu.

Il a aussi été décisif en trouvant le chemin des filets d’un but de la tête (1-0). Au pays, les médias se sont réjouis après ce retour en force. Mais ils ont aussi évoqué sa situation durant ces derniers jours, à l’image de Voice of Congo. «Au fil du temps, le conflit entre le club phocéen et son joueur prend de nouvelles dimensions. Aujourd’hui (mardi dernier) le média marseillais La Provence rapporte que Chancel Mbemba a saisi la commission juridique de la Ligue de Football Professionnel (LFP) contre l’OM, afin de demander une révision de sa situation après avoir été mis à l’écart depuis l’été. Ceci n’est qu’une nouvelle étape de ce long feuilleton dont l’issue semble incertaine. Très récemment, le club a également ajouté son grain de sel à cette affaire.»

Marseille est pointé du doigt

Le média continue : «en effet, Marseille avait notifié au « demi-dieu » une sanction financière, une énième : la rétention de son salaire étalée sur toute la période de sa deuxième mise à pied. Il convient de signaler que l’OM soupçonne une blessure au genou gauche du joueur, l’obligeant à subir une série d’examens médicaux que ce dernier refuse. Cependant, l’après-trêve sera déterminant dans cette affaire. Rappelons que la charte du football professionnel impose à l’OM de réintégrer le joueur. La question se pose : Mbemba va-t-il vraiment être réintégré dans le groupe professionnel de l’équipe et jouer ?» Contactée par nos soins, Laetitia Dembo, journaliste à la Radio Télévision Nationale Congolaise est aussi gênée par le traitement réservé au joueur.

«La situation de Mbemba à l’OM a vraiment été exagérée. Ça a été un acharnement sur lui puisqu’il ne sait pas vraiment s’exprimer en français, c’est pour ça que l’affaire a traîné au club (par rapport à ses conflits avec les dirigeants, ndlr). La Ligue l’a même soutenu dans cette affaire, ça prouve bien que l’OM en fait bien trop dans ce dossier. Et je ne comprends pas pourquoi il ne joue pas avec Marseille, il a toujours été performant en défense centrale.» Comme elle, Claude Le Roy, qui connaît bien le joueur, est également choqué par l’attitude de l’OM. « C’est invraisemblable d’arriver à une telle situation. Chancel, c’est quelqu’un d’extrêmement facile à gérer, qui est toujours prêt à tout donner. Ce comportement de l’OM à son égard est indigne. Cela m’étonne même de quelqu’un comme Pablo Longoria, une telle attitude. Ou alors ça veut dire qu’il n’y a plus que le fric qui compte et que l’humain, on l’oublie complètement. »

Les fans de la RDC attaquent l’OM

De son côté, RFI, qui estime que le conflit est allé tellement loin qu’une réconciliation paraît presque impossible, évoque la colère des fans des Léopards concernant la situation de leur capitaine. «Les inconditionnels du "demi-dieu" ont désormais initié le "Comité de freinage" sur les réseaux sociaux. Objectif de ce mot d’ordre : s’attaquer à l’OM de toutes les manières possibles et prier pour la perte du club olympien qu’ils rêvent de voir désormais en Ligue 2», écrit la radio, qui a aussi partagé le sentiment de Jonathan Masiala, journaliste à la radio congolaise Top FM. «Les gens qui se promènent avec le maillot de l’OM se font presque invectiver à Kinshasa maintenant. Les fans se désabonnent en masse des réseaux sociaux du club marseillais. La situation de Chancel Mbemba est vécue comme une injustice.»

Mais il peut compter sur le soutien de son pays, où sa présence est une évidence pour tous. C’est ce que nous a confié Laetitia Dembo. «Même s’il ne joue pas, jusqu’à présent je trouve qu’il a sa place en sélection parce que les nouveaux joueurs ont besoin de son expertise. C’est le capitaine. Mais il doit déjà préparer sa retraite d’ici 2 ans je pense. Le dernier match, il a été très performant avec la RDC. Il est indifférent face à sa situation avec Marseille. On sent qu’il donne toujours le meilleur de lui pour aussi prouver qu’il est en forme.» Il aura encore l’occasion de le prouver demain à 15 heures à l’occasion de la rencontre face à la Tanzanie, dans le cadre des éliminatoires à la Coupe d’Afrique des Nations. Ensuite, il sera temps de rentrer à Marseille et d’essayer de régler ses histoires avec l’OM. Ce qui n’est pas une mince affaire après tant de péripéties et dans un club où les dirigeants martèlent à tout bout de champ qu’aucun joueur n’est au-dessus de l’institution.