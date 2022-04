JT Foot Mercato : la stratégie du Barça pour se débarrasser de ses indésirables

La suite après cette publicité

Plusieurs joueurs du Barça sur la liste des indésirables

Pour construire le nouveau Barça tant souhaité par les supporters Blaugranas, le club catalan va devoir vendre avant d'attirer de nouveaux joueurs. Si Memphis Depay est désormais loin dans la hiérarchie offensive de Xavi, le Néerlandais pourrait bien servir de monnaie d'échange pour réaliser une belle opération au prochain mercato. On parle même d'un potentiel chassé-croisé avec le défenseur central d'Arsenal, Gabriel qui est sur les tablettes des Catalans. Avec 25 petites minutes jouées depuis le début de l'année, Martin Braithwaite devrait aussi quitter le club catalan à la fin de la saison. Quant à Miralem Pjanić, le Bosnien ne sera pas conservé par le Beşiktaş à l'issue de son prêt. Certains clubs de Serie A seraient intéressés pour l'enrôler, mais aucune offre concrète n'a été faite pour le Serbe.

La demande particulière de Sergio Ramos pour le PSG

Arrivé l'été dernier au Paris Saint-Germain, Sergio Ramos a été titulaire seulement à trois reprises en Ligue 1 cette saison. Et pour cause, le défenseur parisien a largement été handicapé par une blessure au mollet. Cependant, cela ne perturbera pas les ambitions de l'ancien Madrilène, bien décidé à poursuivre quelques années au plus haut niveau et pourquoi pas à Paris comme il l'a déclaré dans une interview accordée à Prime Vidéo. «J'aimerais jouer entre 4 et 5 ans de plus à haut niveau puis vivre une autre expérience. J'ai deux ans à Paris, on va essayer d'en faire trois et puis on verra. Tant que le physique tient, je pense réussir à garder l'esprit concentré». Ramos est en fin de contrat dans un 1 an et cela veut dire qu'il entend bien prolonger avec le PSG à l'issue de son bail. À voir si les dirigeants Parisiens seront du même avis.

Les supporters marseillais interdits de déplacement au PAOK

C'est la semaine de tous les dangers pour l'OM avec ses déplacements ce jeudi face au PAOK en Ligue Europa Conférence puis ce dimanche contre le PSG en championnat. Et les Marseillais seront finalement privés de ses supporters pour ces deux rencontres. Face au PAOK, la décision a été prise suite aux incidents survenus lors du match aller entre les fans des deux équipes. Mais ce n'est pas tout puisque selon les informations de RMC Sport, ils seront interdits de déplacement dimanche soir à Paris pour le Classico. Le ministère de l’Intérieur devrait prochainement publier un arrêté concernant cette interdiction pour les fans de l'OM d'assister à ce choc de Ligue 1. Le dispositif de sécurité sera légèrement renforcé pour cette rencontre avec environ 350 policiers mobilisés pour l’événement.