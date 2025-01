Juventus : Thiago Motta se fait détruire en Italie

Arrivé à la Juventus en sauveur, après avoir envoyé Bologne en Ligue des Champions, Thiago Motta se voyait enfin confier les rênes d’un grand d’Europe. Mais aujourd’hui, l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain n’est plus intouchable. Pointé du doigt par quelques observateurs après la succession de matches nuls en Serie A, Motta bénéficiait encore d’un soutien de médias pas encore prêts à sauter sur un jeune coach à l’expérience encore fragile. Ce matin, cette protection médiatique a clairement volé en éclat. Battue 2-0 par Benfica à l’Allianz Stadium en Ligue des Champions, la Juventus est certes qualifiée pour les barrages (20e du classement), mais ce revers face aux Aguias passe mal.

Une défaite qui ne passe pas

À l’issue de la rencontre, Motta n’a d’ailleurs pas cherché d’excuse. « Il est certain que pendant le match, ils ont joué un bon match et ont fait mieux que nous, ils ont été supérieurs en première mi-temps et ont bien géré la deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, nous avons mieux joué et essayé d’entrer dans leur surface, mais ils ont mérité de gagner, nous devons nous remettre à zéro et essayer de préparer le match de dimanche de la meilleure façon possible. Les défaites font toujours mal parce que la Juve se prépare toujours à gagner, quand vous perdez il n’y a pas de justifications, avec Naples c’était une grande première mi-temps, mais pour gagner nous devons avoir de la continuité sur 95 minutes. »

De son côté, les observateurs se sont montrés bien plus critiques, eux qui commencent sérieusement à saturer en Serie A après les 13 matches nuls concédés en 22 matches. « Quand pourra-t-on critiquer un Thiago Motta qui est à 17 points de la première place ? », s’interrogeait TMW après le revers face au Napoli. Cette nouvelle contre-performance en C1, face à un adversaire largement abordable, agace donc encore plus fortement. « La Vieille Dame, toujours pire. Juve KO face à Benfica : alarmant. Il manque tout. Motta, le bilan est dans le rouge », a écrit la Gazzetta dello Sport.

Motta pas (encore) menacé

« Thiago Motta, le point le plus bas. La Juve sans idées, et les points perdus affectent aussi le budget. Thiago Motta improvise des solutions qu’il n’a pas : son équipe, invaincue jusqu’à samedi au moins en championnat, a perdu lourdement deux fois en quatre jours. Avant, il avait perdu deux fois en cinq mois. Le public a hué avec la férocité de la déception, de trop de temps passé à imaginer que la nouvelle Juve était meilleure que l’ancienne, et que le projet pouvait redonner un visage, une dimension et une sécurité à un groupe d’âmes errantes. Au lieu de cela, rien », a enchaîné la Repubblica, qui rappelle que Motta a également semé la confusion en commençant son interview à Sky Italie en parlant… en espagnol.

Enfin, même l’ancien sélectionneur Fabio Capello n’a pas essayé de venir au secours de Motta. « La Juve était désordonnée sur le terrain. Comment pouvez-vous espérer qu’en changeant six joueurs, en les faisant jouer à des postes où ils ne jouent jamais, vous puissiez être ordonné ? C’est la question que je me pose », a-t-il lâché au micro de Sky. Submergé par cette vague de critiques, Thiago Motta peut-il craindre pour son poste ? Calciomercato assure que ses supérieures ne pensent pas (encore) à le remercier. Cependant, tous confirment que la déception est au rendez-vous du côté du siège de la Vieille Dame. Car ceux qui pensaient en avoir fini avec l’ère de l’ennui d’Allegri déchantent sérieusement.