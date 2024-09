Nice : Florian Maurice livre son bilan sur le mercato

Après quatre ans dans la direction du Stade Rennais, Florian Maurice a rejoint l’OGC Nice, cet été. Le nouveau directeur sportif du club niçois a eu beaucoup de travail pour renforcer l’effectif de Franck Haise. Au micro de BeIN Sports, ce samedi, il a tiré un bilan de son premier marché des transferts en tant que dirigeant de Nice. Il a également évoqué les dossiers de Youssoufa Moukoko et Tanguy Ndombele, arrivés respectivement de Dortmund et de Tottenham.

« Un mercato est toujours difficile, mais on est satisfait, car tout ce qu’on devait faire s’est plutôt bien passé. Moukoko ? Il y a une histoire de timing, il y a eu des contacts avec d’autres clubs, mais on a eu des blessures longues et on avait cette opportunité pour réaliser ce deal-là. Ndombélé ? Je l’ai connu comme cela, mais il a encore une marge de progression. Un programme a été mis en place pour qu’il revienne en forme, il enchaîne et j’espère qu’il va continuer », a-t-il expliqué.

