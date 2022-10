OM : Igor Tudor dévoile son approche tactique pour le Classique

La suite après cette publicité

Le premier contre le troisième, un duel au sommet entre deux rivaux historiques. Voici le programme pour tous les amoureux du ballon rond, en clôture de la onzième journée de Ligue 1, ce dimanche à 21 heures (match à suivre sur notre live commenté). Dans l'antre du Parc des Princes, le Paris Saint-Germain de Christophe Galtier, sous pression, accueille l'Olympique de Marseille. Si les Parisiens tenteront, pour l'occasion, de conforter leur fauteuil de leader, les Phocéens, tombeurs du Sporting CP en milieu de semaine, arrivent avec envie et détermination.

Présent, ce vendredi, devant les journalistes, Igor Tudor n'a d'ailleurs pas manqué de rappeler les ambitions du club olympien, auteur d'un excellent début de saison (sept victoires, deux nuls et une seule petite défaite). Sûr de sa philosophie, le technicien croate n'a ainsi pas prévu de changer ses plans, et ce malgré la qualité indéniable de l'adversaire qui se présente. «Je suis fidèle à ma philosophie et à mon système car il marche et on a des résultats. Même si je voulais le changer, je ne pourrais pas car les joueurs ne le comprendraient pas», a ainsi assuré le tacticien de 44 ans avant d'ajouter.

Igor Tudor ne changera rien face au PSG !

«Il faut améliorer notre façon de jouer, améliorer les détails être compact, agressif, être en supériorité numérique dans la phase défensive, amener des joueurs dans la surface, éviter les contre-attaques mais les joueurs sont contents de ce qu’on fait, ça leur plaît et c’est important de concrétiser ces trois derniers mois de travail par des résultats». Fort d'un 3-4-3 aussi risqué qu'efficient, Tudor en a d'ailleurs dit plus sur la gestion à venir des trois fantastiques du PSG : Messi, Mbappé et Neymar : «je suis toujours confiant. Ce n'est pas toujours facile mais on accepte ce risque. On fera en sorte de toujours être en supériorité avec les milieux».

Confiant envers ses joueurs, malgré la récente défaite face à l'AC Ajaccio, lanterne rouge du championnat, l'ancien technicien de l'Hajduk Split, conscient de la tâche qui attend ses hommes en terres parisiennes, compte par ailleurs s'appuyer sur l'état d'esprit positif régnant actuellement au sein des rangs marseillais : «le plus important est de rester fidèle à nos principes et faire du mieux qu’on peut, exploiter au mieux notre potentiel. Les joueurs sont positifs, heureux, avec beaucoup d’envie. C’est un match difficile qui nous attend mais le groupe va bien. On est dans une bonne période et ça date depuis un moment maintenant. On va à Paris pour montrer qu’on est sur la bonne voie». Les champions de France en titre sont prévenus, l'OM s'avance avec confiance et semble, plus que jamais, prêt à signer un bel exploit.

