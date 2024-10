Jürgen Klopp allume Sergio Ramos

6 ans après, la pilule pique toujours un peu la glotte de Jürgen Klopp. Invité dans le podcast Einfach mal Lupen de Toni Kroos cette semaine, l’entraîneur allemand a passé en revue ses dernières saisons et ses moments forts, à l’image de la finale de Ligue des Champions 2018, perdue avec Liverpool face au Real Madrid (3-1). Un match qui avait été marqué par les maladresses de Loris Karius, mais aussi par la sortie sur blessure de Mohamed Salah, dès la 30e minute de jeu, après une grossière faute de Ramos.

«Si Ramos est un bon gars ? Ce n’est pas mon joueur préféré, a répondu Klopp. L’action a été brutale. Bien sûr, il ne peut pas savoir qu’il va le blesser à l’épaule, mais on sait tous qu’il l’a fait avec beaucoup de plaisir. Je n’ai jamais pu comprendre cette mentalité, et je n’ai jamais eu de joueurs comme ça. Quand j’en avais, je me suis assuré qu’ils partent. » Au moins, c’est dit. Heureusement, Liverpool avait su relever la tête et remporter la Ligue des Champions l’année suivante, en 2019, face à Tottenham (0-2).