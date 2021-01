BL : le Bayern Munich assure contre Fribourg et prend le large

Après les faux pas de Leizpig, Leverkusen, Dortmund, Wolfsbourg ou encore Mönchengladbach, le Bayern Munich avait l'occasion de prendre le large sur ses rivaux. Pour cela, le Rekordmeister avait fort à faire contre Fribourg, l'équipe la plus en forme d'Allemagne. Huitièmes, les joueurs de Christian Streich restaient sur 6 victoires de rang. Tout débutait idéalement pour le Bayern Munich avec le 21e but de la saison de Robert Lewandowski en championnat (1-0, 7e).

Dominateur, le Bayern Munich voyait néanmoins Fribourg proposer une belle opposition. Le club noir et blanc parvenait même à égaliser via le vétéran Nils Petersen peu après l'heure de jeu (1-1, 62e). Le club bavarois ne voulait cependant pas manquer l'occasion de faire une bonne opération et Thomas Müller redonnait un avantage décisif (2-1, 74e) à l'équipe d'Hans-Dieter Flick. Le Bayern Munich prend 4 points d'avance sur Leipzig ainsi que 7 sur Leverkusen et Dortmund.

