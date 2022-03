MHSC - OGC Nice : les compositions sont tombées

La 28e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec un duel entre le Montpellier HSC qui est onzième et l'OGC Nice qui pointe à la deuxième place. A domicile, les Héraultais optent pour un 4-2-3-1 avec Jonas Omlin comme dernier rempart. Devant lui, Arnaud Souquet, Maxime Estève, Nicolas Cozza et Mihailo Ristic forment la défense. Jordan Ferri et Joris Chotard forment le double pivot. Seul en pointe, Elye Wahi est soutenu par Valère Germain, Téji Savanier et Florent Mollet.

De son côté, l'OGC Nice s'articule dans un 4-4-2 avec Walter Benitez dans les cages. Devant lui, Jordan Lotomba, Jean-Clair Todibo, Dante Bonfim et Melvin Bard constituent la défense. On retrouve Hichem Boudaoui, Mario Lemina, Pablo Rosario et Calvin Stengs dans l'entrejeu. Enfin, Amine Gouiri et Andy Delort sont associés en attaque.

Les compositions

Montpellier HSC : Omlin - Souquet, Estève, Cozza, Ristic - Ferri, Chotard - Germain, Savanier, Mollet - Wahi

OGC Nice : Benitez - Lotomba, Todibo, Dante, Bard - Boudaoui, Lemina, Rosario, Stengs- Gouiri, Delort