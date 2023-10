LdC : le groupe du FC Barcelone pour affronter Porto

Le FC Barcelone se déplace à Porto mercredi soir pour le compte de la 2e journée de Ligue des Champions, en cette phase de poules. Vainqueurs d’Antwerp (5-0) le 19/09 dernier, les Blaugranas espèrent réussir la passe de deux face aux Portugais et ainsi, renforcer son statut de favoris du groupe H.

Pour cette rencontre, Xavi pourra compter sur un groupe au complet, ou presque. Frenkie de Jong est toujours blessé et ne devrait revenir qu’en novembre. Néanmoins, les deux João sont bel et bien présents et devraient très certainement briller face à Porto. Lamine Yamal figure aussi sur la liste des joueurs convoqués, lui qui devrait prolonger prochainement.