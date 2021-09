Qualif. CdM 2022 : Sadio Mané et Abdou Diallo sauvent le Sénégal contre le Togo

Le Sénégal accueillait le Togo dans le cadre de la première journée des qualifications de la Coupe du Monde 2022 au stade Lat Dior (Thiès). Les hommes d'Aliou Cissé se sont faits peur mais ont fini par remporter ce premier match à domicile (2-0). Un bon début de compétition avant de se déplacer à Brazzaville mardi prochain pour y affronter le Congo (07.09). Les Togolais de Paulo Duarte recevront quant à eux la Namibie ce dimanche pour inscrire leurs premiers points dans le groupe H (05.09).

Pourtant, si les Lions avaient dominé la rencontre en long et en large, l'efficacité n'était pas au rendez-vous, vendangeant ainsi plusieurs occasions franches du trio offensif, composé d'Ismaïla Sarr, Boulaye Dia et Sadio Mané, en première période. Finalement, l'ailier de Liverpool ouvrait le score pour les siens dix minutes après le retour des vestiaires (1-0, 56e). Le défenseur du Paris Saint-Germain Abdou Diallo inscrivait le but du break dans les dix dernières minutes sur corner, son premier but pour son deuxième match officiel en sélection (2-0, 81e).