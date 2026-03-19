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Exclu FM

Mamadou Diakhon tranche entre la France et les Lions de la Teranga !

Par El-Hadji Loum
3 min.
Mamadou Diakhon @Maxppp
31/03 Sénégal Gambie
28/03 Sénégal Pérou

Pape Thiaw a tranché. Le sélectionneur du Sénégal décide d’inscrire Mamadou Diakhon, l’ailier virevoltant du Club Bruges, dans sa liste pour le rassemblement du mois de mars des Lions de la Teranga. Le joueur figure également dans la liste de l’équipe de France Espoirs, se retrouvant ainsi face à un choix important. Un choix fort à faire pour l’ancien Rémois… mais qui ne dure pas.

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Selon nos informations, Mamadou Diakhon opte pour le Sénégal. Les Lions de la Teranga raflent la mise et s’offrent un nouveau binational à très fort potentiel. Après Ibrahim Mbaye et Mamadou Sarr, le Sénégal continue de renforcer ses rangs avec des profils talentueux issus de la diaspora.

Pub. le - MAJ le
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