Deux voitures d’éducateurs de l’US Colomiers incendiées, le club exerce son droit de retrait

Bien étrange nouvelle qui provient de Haute-Garonne. Deux voitures, appartenant chacune à un éducateur de l’école de football de l’US Colomiers, ont été incendiées dans la même nuit, celle du lundi 28 au mardi 29 octobre. D’après les premiers éléments, les véhicules auraient été incendiés devant les domiciles des entraîneurs U11, qui résident dans deux communes différentes, à une vingtaine de kilomètres de distance. La police n’a, pour l’heure, pas encore établi de liens entre les activités sportives des deux personnes et les incendies criminels. Mais pour beaucoup, il s’agirait d’une vengeance évidente. L’un des deux départs de feu, aurait pu avoir des conséquences bien plus sévères, selon Ouest-France, «si un membre de la famille n’avait pas détecté le départ de feu dans son garage, au-dessus duquel dormaient ses quatre enfants. Les éducateurs et leur famille sont aujourd’hui indemnes.»

La suite après cette publicité

«Nous avons décidé de nous mettre en veille, a ainsi déclaré le président de Colomiers, Florian Aït-Ali, à France Bleu Occitanie. À ce jour, une enquête est évidemment en cours, mais la concordance des événements laisse penser que cela pourrait être un acte né de la frustration de ne pas voir son enfant retenu sur un match. Les parents doivent comprendre que ce n’est pas possible de réagir comme cela. On voit bien qu’il y a une surenchère de la violence et que les frustrations deviennent insurmontables. Au point qu’on a failli avoir des morts ! C’est inacceptable». Le club, comptant près de 800 licenciés, a exercé son droit de retrait, annulant entraînements et matchs pour 10 jours.