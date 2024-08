JO 2024 : Guillaume Restes réagit aux critiques

Imperméable pendant la quasi-totalité des Jeux Olympiques avec l’équipe de France (un seul but encaissé avant la finale), Guillaume Restes s’est écroulé au pire moment : en finale, comme sa défense. Face à l’Espagne, le portier toulousain a encaissé 5 buts, dont 3 en 10 minutes lors de la première mi-temps. Une prestation qui lui a valu bon nombre de critiques sur les réseaux sociaux. Hier, Rayan Cherki avait volé à son secours, avant que le portier de 19 ans ne prenne la parole à son tour.

La suite après cette publicité

« On est tagués de temps en temps, maintenant je pense qu’il faut couper, a-t-il expliqué sur la web TV du Figaro. Tant que c’est que moi qui vois, c’est bon, mais il ne faut pas que la famille, ma maman, ma copine commencent à voir ça, car certains messages sont durs. Mais c’est comme ça, c’est le foot. À partir du moment où Mbappé est critiqué, je pense que je vais être critiqué aussi (rires). Il faut passer à autre chose. Les gens ont leurs avis, ils peuvent penser ce qu’ils veulent, on reste focus sur soi-même, on est en pleine confiance», a-t-il poursuivi.