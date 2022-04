Hatem Ben Arfa au LOSC, ça donne quoi ?

La suite après cette publicité

Où en est Hatem Ben Arfa ? Deux mois et demi après sa signature jusqu'à la fin de la saison au LOSC, le milieu offensif avait quelques arguments à mettre en avant pour être la bonne pioche du mercato. "Remplaçant" numérique de Yusuf Yazici, prêté au CSKA Moscou avec option d'achat, il s'engageait libre pour 70 000 € mensuels environ et venait pour pimenter cette seconde partie d'exercice aux allures de remontada. Il y avait bien cette double confrontation contre Chelsea en 8e de finale de Ligue des Champions mais aussi redresser la situation du club, alors 8e de Ligue 1 à 5 points du podium.

En plus de cela, le joueur semblait en bonne forme physique malgré plus de six mois d'inactivité professionnelle. «C'est un club qui est très ambitieux, qui a de très bons joueurs, qui a vraiment un projet. C'est très excitant de pouvoir participer à ce projet, c'est pour ça que je suis venu», expliquait-il lors de sa conférence de presse de rentrée. Sauf que 8 matchs toutes compétitions confondues plus tard, le résultat est plutôt contrasté, alors que paradoxalement, le LOSC a redressé ses résultats.

De rares fulgurances

Depuis son arrivée, Ben Arfa se fait plutôt discret sur le terrain. Il y a bien quelques fulgurances, une bonne entrée contre Brest où il a failli marquer pour son retour en Ligue 1 (défaite 2-0), une passe décisive (sa seule depuis son arrivée dans le Nord) face au PSG après un festival devant Mbappé et Di Maria (défaite 5-1), mais c'est à peu près tout. Parfois préféré à Yilmaz en second attaquant aux côtés de David, il a un peu reculé par la suite pour occuper un rôle de milieu offensif en soutien du Canadien.

Il faut croire qu'il a eu du mal à convaincre son entraîneur. Après trois titularisations de suite (deux succès et un nul), il n'est pas sorti du banc lors du dernier match face à Nantes (victoire 1-0). Il ne s'agissait même pas d'une question de fatigue puisqu'il avait démarré deux fois comme remplaçant contre Chelsea, ne disputant que 22 minutes sur l'ensemble de cette double confrontation. D'ailleurs, la magie de l'international français (15 sélections, 2 buts) aurait fait du bien face aux Anglais, tant les Dogues ont manqué de créativité.

Ben Arfa ne parvient pas à corriger les problèmes offensifs du LOSC

«On a retrouvé une certaine solidité défensive, mais on a besoin aussi d’être un peu plus créatif à domicile, constatait Gourvennec il y a trois semaines. Il faut, à la fois, mettre plus de ballon dans la surface, et mettre plus de mondes dans les derniers mètres pour impacter l’adversaire et leur mettre la pression chez nous. On l’a bien fait parfois, mais pas toujours». Malgré une 6e place au classement et une série de 6 matchs sans défaite en L1, les problèmes offensifs du LOSC sont récurrents depuis le début de saison (38 buts marqués en 29 journées) et ce n'est pas l'arrivée de Ben Arfa qui a résolu le problème.

À l'instar de Burak Yilmaz et Jonathan David, les deux buteurs attirés du club nordiste qui peinent à trouver le chemin des filets (1 but chacun en 2022), l'ancien Niçois ou encore Parisien désormais âgé de 35 ans a du mal face au but. D'après Opta, il en est même à 16 titularisations de suite sans marquer en championnat, le dernier but remontant à décembre 2020 avec les Girondins de Bordeaux. Et si la venue de son ancien club au stade Pierre-Mauroy ce samedi (coup d'envoi à 19h), plus mauvaise défense de Ligue 1, était le bon moment pour mettre fin à cette mauvaise série ?