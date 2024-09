PSG : Juan Bernat explique son départ à Villarreal

Une saison de plus, Juan Bernat évoluera loin du Parc des Princes. Le latéral gauche espagnol a ainsi été prêté à Villarreal pour cette saison, sans option d’achat. Après un prêt très compliqué à Benfica, où il n’a joué que 3 rencontres de championnat, il va tenter de se relancer au pays. Il était d’ailleurs présenté en tant que nouveau joueur du Sous-Marin Jaune ce mercredi.

Il a notamment expliqué les raisons de son choix : « Villarreal est une grande équipe et, en plus, ils ont fait un excellent début de saison. De plus, cela faisait plusieurs années que je voulais retourner en Espagne et profiter du championnat de mon pays. Donc, dès que Villarreal m’a donné l’opportunité, je n’ai pas hésité. Je suis convaincu que c’est le bon endroit pour continuer à grandir. Je suis ici pour aider l’équipe et pour l’aider à prendre des points ». C’est plutôt clair.