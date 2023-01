Affaire Dani Alves : la présumée victime est traumatisée

La suite après cette publicité

Arrêté puis placé en garde à vue avant d’être envoyé en détention provisoire, Dani Alves (39 ans) est accusé d’agression sexuelle par une femme de 23 ans. Des faits qui auraient eu lieu le 30 décembre dernier dans une boîte de nuit à Barcelone, mais que continue de contester l’international brésilien. Dans un entretien accordé au média brésilien Universo Online, l’avocate de la présumée victime a évoqué l’état de choc de sa cliente :

«Elle reçoit un soutien psychologique par le biais d’un organisme spécialisé dans le traitement des victimes de violence. L’hôpital a prescrit un traitement complet visant à éviter tout type de maladie infectieuse et contagieuse, car aucun préservatif n’a été utilisé. Elle suit également un traitement pharmacologique avec des anxiolytiques pour pouvoir dormir, car elle m’a dit qu’elle ne pouvait plus dormir depuis le témoignage. (…) Elle a fait une déclaration concise, sans aucune contradiction, et c’est rare. Beaucoup de femmes souffrent de stress post-traumatique et oublient des détails», a déclaré l’avocate. Également contacté par le média, l’entourage de Dani Alves a nié l’existence de violences sexuelles, et a indiqué que la défense avait jusqu’à jeudi pour présenter un recours.

À lire

Karl Toko Ekambi file en prêt au Stade Rennais