Mercato : Nicolas Tagliafico enrage contre l'Ajax

Le mercato peut faire des dégâts, pour les clubs comme pour les joueurs. On pense notamment à ceux qui souhaitent partir et sont retenus par leurs clubs sans vraiment comprendre pourquoi. Nicolas Tagliafico (29 ans) en a témoigné ce vendredi dans les colonnes de AS. Le latéral gauche, à l'Ajax depuis janvier 2018, souhaitait changer d'air. D'abord annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille - Jorge Sampaoli a même reconnu l'avoir personnellement appelé avant que Pablo Longoria boucle l'opération Sead Kolasinac - et de Naples, c'est finalement avec le FC Barcelone que l'international albiceleste discutait le plus sérieusement.

Seulement, les Néerlandais, avec qui il est sous contrat jusqu'en juin 2023, ont refusé de lui ouvrir la porte. Un choix qu'il ne comprend toujours pas. «Je suis au club depuis quatre ans et j'ai joué avec le crâne cassé, avec des lunettes de protection, parfois à 70%... Je disais que ma cheville avait enflé et si on me demandait si je pouvais jouer, je disais oui. Même si je ne suis pas à 100%, si on avait besoin de moi, je ne disais jamais non. J'ai tout donné. À chaque fois qu'on a fait appel à moi, j'ai répondu présent. En dehors du terrain aussi, j'ai eu de bonnes opportunités et j'ai toujours privilégié les intérêts du club. Et cet hiver, alors qu'une opportunité impossible à refuser s'offre à moi, on me bloque, on me déçoit», a-t-il lâché avant de poursuivre.

«Je comprends que la situation n'est pas facile, que nous sommes en milieu de saison, mais, au final, ce choix nous porte préjudice à tous les deux, à moi parce que je ne peux pas avoir ce que je veux et au club parce qu'il me retient. Le club m'a compris, il a ses raisons, mais c'est dommage. Je sens que c'était une opportunité que je ne pouvais pas laisser passer, c'était une chance unique de pouvoir aller dans un club comme le Barça, c'était un rêve et, au final, le club ne m'a pas aidé. Il n'a même pas été clair en ne me disant pas dès le début qu'il ne m'aiderait pas. Je suis déçu parce que j'ai la sensation qu'avoir été trop professionnel m'a causé du tort. Bien t'entraîner, ne jamais faire de problèmes, avoir un bon comportement au quotidien, c'est ma mentalité et ma façon d'être, je serais toujours comme ça, mais je vois que, souvent, ça te pénalise. Tu te demandes si ce n'est pas mieux de ne penser qu'à tes intérêts», a-t-il confié.

Totalement transparent, le défenseur, qui revient d'une trêve internationale passée avec la sélection d'Argentine, a argumenté son positionnement cet hiver. «Je sens que que je suis arrivé à un moment où je connais tout, les partenaires, le coach, la situation. Je me suis dit : "quitte à me battre pour une place, autant le faire ailleurs où la concurrence sera plus saine. Ici, je sais déjà comment ça va se passer." C'est pour ça que je pensais que c'était le moment idéal pour partir mais le club ne m'y a pas autorisé. Maintenant, c'est fait, le marché est terminé et tout le monde ici sait à quoi s'attendre si on fait appel à moi sur le terrain d'ici la fin de la saison», a-t-il conclu. Cruelle déception.