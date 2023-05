Ligue 1 : cette fois, le PSG y va tout droit

La suite après cette publicité

Le 11e titre de champion de France de l’histoire du PSG n’est cette fois plus qu’une question de temps. Avec six points s’avance à trois journées de la fin, et même si le club de la capitale a laissé plusieurs fois l’impression en cette seconde partie de saison de ne pas vouloir de cet Hexagoal, ce très large succès face à Ajaccio (5-0) ne laisse plus guère de doute. Comme face à Troyes le week-end dernier, la manière a donné satisfaction.

Il y avait pourtant de quoi avoir quelques craintes après les défaites contre Rennes, Lyon et Lorient, les trois des quatre derniers matchs à domicile du club de la capitale avant la soirée d’hier. D’autant qu’entre le retour animé de Messi après sa suspension et la composition à trois offensifs pouvait de nouveau laisser craindre une prestation morose. Ce fut tout le contraire. Paris a rapidement pris le dessus sur un adversaire complètement dépassé et qui n’a jamais vraiment cherché à s’enhardir. L’ACA a d’ailleurs officialisé sa relégation.

À lire

PSG-Ajaccio : Neymar en facetime avec Suárez pour soutenir Lionel Messi pendant la rencontre

6 points d’avance à 3 journées de la fin

«On a eu une période difficile, notamment à domicile. Les contre-performances ont été dues à des circonstances atténuantes, ce qui n’excuse pas tout. Mais les joueurs ont été déterminés à faire un match sérieux, ce soir (samedi), et cela s’est vu dans les séances. Je vois des joueurs qui ont envie d’être champions de France. Lens ne lâche rien et on reste à sa portée. Un faux pas peut rendre une fin de saison sous pression. Depuis 15 jours, il y a de l’application, de l’échange et de l’investissement et on le ressent lors des matchs», soutient Galtier.

La suite après cette publicité

Contre vents et marées, luttant face aux polémiques en tous genres (char à voile, affaire prétendue de racisme, armées de trolls, tensions autour de Neymar, voyage de Messi en Arabie saoudite, enquête sur Nasser Al-Khelaïfi), le PSG va finir par obtenir le minimum sportif en France. Il a pourtant donné l’impression de ne pas vouloir ce titre durant une seconde partie de saison vraiment ratée (6 défaites en championnat), donnant pas mal d’espoir à ses poursuivants, l’OM d’abord, Lens ensuite.

Renato Sanches, d’ailleurs, préfère temporiser un peu. Il sait trop bien que ce PSG est instable. «Non pas encore (le fait de se sentir champion, ndlr) parce qu’il reste encore trois matchs. Peut-être au prochain.» La semaine prochaine, les Rouge et Bleu se rendent à Auxerre, qui joue sa survie en Ligue 1. «La pression de Lens ? Non, on pense qu’ils sont là depuis un moment. Ils font une très belle saison aussi. On regarde tout le temps leurs matchs mais on est focus sur nous. Si on fait bien le travail, ça ira.» Comme depuis le début de saison. Mais cette fois, un peu plus que les semaines précédentes sans doute.