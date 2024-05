Belgique : Domenico Tedesco est dégoûté pour Michy Batshuayi

Ce mardi, la Belgique a dévoilé la liste de 25 joueurs qui vont la représenter pour l’Euro 2024 en Europe. Ayant déjà fait une liste élargie quelques jours auparavant, Domenico Tedesco a donc réalisé un sérieux écrémage ce mardi. Un tamisage qui a été fatal à Thibaut Courtois et Michy Batshuayi. Alors que l’absence du gardien du Real Madrid n’est pas surprenante lorsque l’on connaît les relations glaciales entre le portier et son sélectionneur, la non-convocation de l’attaquant de Fenerbahce a de quoi interloquer.

Interrogé en conférence de presse sur la non-sélection de l’ancien de l’OM, Tedesco a fait part de la difficulté au moment de prendre cette décision : «honnêtement, le laisser à la maison fut mon choix le plus difficile. Pour commencer, c’est un gars brillant avec un énorme caractère et un très bon joueur. Il était avec nous lors de beaucoup de rassemblements. Hier, je lui ai téléphoné pour discuter de la situation avec lui. Nous allions prendre que deux attaquants avec Romelu et Loïs. C’était le troisième choix. Maintenant, nous avons aussi De Ketelaere qui peut jouer à plusieurs positions. Tout comme Lukebakio ou Trossard. On a beaucoup d’options dans l’équipe et ce n’était pas nécessaire de prendre trois attaquants. Forcément, Michy était déçu et contrarié par ce choix. Passer ce genre de coup de fil est la partie la plus désagréable de mon job.»