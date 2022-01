L'OM débute les négociations avec Sead Kolasinac

Désireux de renforcer son secteur défensif, en prévision du départ de Duje Caleta-Car vers Naples, l'OM s'était positionné sur le défenseur d'Arsenal, Sead Kolasinac. À l'instar d'Eddie Nketiah et d'Alexandre Lacazette, le Bosnien est en fin de contrat l'été prochain avec les Gunners et ne devrait pas prolonger son bail, lui qui n'a que deux apparitions en Premier League cette saison et cinq dans toutes les compétitions.

La suite après cette publicité

Et le média britannique Sky Sports informe que l'Olympique de Marseille a débuté les négociations avec Sead Kolasinac pour un transfert totalement gratuit cet été. Les discussions n'en sont qu'à leurs débuts et il n'y a pas eu de discussions avec un autre club que l'OM pour le moment. Cependant, Arsenal serait également prêt à le laisser partir cet hiver et Naples, également intéressé, pourrait rapidement entrer dans la course pour enrôler le joueur de 28 ans avant le club phocéen.