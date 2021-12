Mercato : l’OM essaye d’accélérer son dégraissage

L’Olympique de Marseille a plutôt bien réussi sa première partie de saison avec une place sur le podium et un match en moins (à rejouer contre l’Olympique Lyonnais). Mais ce mois de janvier va être très important pour Jorge Sampaoli et ses hommes. En effet, les Phocéens vont jouer la Coupe de France et vont être privés de certains de leurs éléments, partants pour la CAN (Pape Gueye, Bamba Dieng).

Mais bien avant cela, El Pelado souhaitait un recrutement. L’été dernier, déjà, il avouait qu’il lui manquait deux ou trois éléments pour parfaire son équipe. Cet hiver, il en est évidemment de même. Mais l’Argentin se heurte à la réalité économique du club. En d’autres termes, Pablo Longoria, le président, doit vendre quelques éléments avant d’acheter.

Caleta-Car proposé à Naples

Les noms sur la liste des départs, on les connaît. Boubacar Kamara, en fin de contrat dans six mois, est sur cette liste. Mais, il serait plus facile de partir, pour lui, libre, afin d’avoir un meilleur choix et une belle prime à la signature. Jordan Amavi, lui aussi, est annoncé partant. Il est proposé à pas mal d’écuries, qui réfléchissent à l’opportunité.

Duje Caleta-Car est devenu la principale valeur marchande du club. Le Croate rêve toujours de Premier League, mais il a été proposé à Naples. Les Italiens rêvaient de Botman (Lille), mais il est cher. Les Napolitains pourraient être enclins à proposer un prêt, l’OM voudrait y ajouter une option d’achat obligatoire, ce qui n’est pas encore l’idée des Transalpins. Enfin, Steve Mandanda aussi a été proposé à des écuries, même à Monaco, qui ne peut pas, pour le moment, lui promettre un temps de jeu plus conséquent qu’à l’OM. Pablo Longoria avoir du travail.