Affaire Galtier, OGC Nice : Jean-Pierre Rivère sort du silence !

La suite après cette publicité

La prise de parole de Jean-Pierre Rivère, président de l’OGC Nice, était très attendue. À l’heure où Christophe Galtier est accusé de racisme, suite aux révélations du journaliste Romain Molina au sujet d’un mail envoyé par Julien Fournier à Dave Brailsford](https://www.footmercato.net/a6519793860555099695-racisme-ramadan-christophe-galtier-vise-par-de-tres-lourdes-accusations), le Français de 56 ans, qui a décidé de porter plainte, voit son aventure parisienne tourner au cauchemar. Pourtant, depuis le début de cette affaire, le silence des Aiglons interpelle.

Un mutisme qui n’a d’ailleurs pas échappé à Thierry Henry, étonné par le bref communiqué publié par le Gym quant à cet affaire. « Ce qui m’interpelle, c’est qu’on n’entend rien de l’autre côté. J’attends les Niçois personnellement. Pourquoi les Niçois ne parlent-ils pas? J’ai quand même senti des gens qui me donnaient l’impression de vouloir dire des choses. Plus les jours avançaient, moins il y avait de certitudes dans le discours. Je sais qu’il y a une enquête, mais quand même, à Nice, il y a bien quelqu’un qui doit pouvoir parler et nous en dire plus que les trois lignes du communiqué. (…) J’ai vu des gens défendre l’une des parties, pourquoi personne ne défend qui que ce soit de l’autre côté ? (…) Peuvent-ils parler ? À Nice, quelqu’un doit venir nous expliquer ce qu’il s’est passé. »

À lire

Christophe Galtier redouterait une prise de parole des Niçois

Le président de l’OGC Nice reste vague…

Jusqu’à ce jour, seul l’entraîneur Didier Digard avait ainsi décidé de prendre la parole face aux journalistes, sans forcément s’étendre sur le sujet. Mais ce jeudi soir, à l’aube d’un match décisif pour le Gym, opposé au FC Bâle en quart de finale retour de la Ligue Europa Conférence, Jean-Pierre Rivère, le boss des Azuréens, a décidé de sortir du silence. «On a un match très important pour nous qui peut nous apporter beaucoup de choses. Je parle ce soir parce que les joueurs sont dans le vestiaire. Notre rôle était aussi de protéger le groupe par rapport à cet événement. J’ai passé une année entière avec Julien Fournier et Christophe Galtier. Eux se voyaient tous les jours. Moi de temps en temps. Ineos a fait un communiqué. Pour nous c’est très simple. On a voulu protéger ce match», a tout d’abord lancé le dirigeant français avant de justifier le silence présent autour de ces révélations.

La suite après cette publicité

«On a demandé à nos salariés de ne pas trop s’exposer, de ne pas trop parler. Il y a une enquête. J’ai donné tout ce que j’avais à donner. Chacun aura, après, la liberté de s’exprimer sur ce sujet. Je ne vais pas entrer aujourd’hui dans les détails. J’ai réservé ça à l’audition. Les choses suivront leur cours, ça fait partie de la vie du football. J’espère qu’on aura un bon moment tout à l’heure. Je pense que cette enquête va prendre un certain temps. On verra bien ce que ça donne». Avant d’en dire un peu plus pour Nice-Matin : «Je ne peux pas vous dire le nombre exact de réunions où j’étais présent. Une saison, c’est long. Lorsqu’elle ne se passe pas aussi bien qu’on le souhaite, et notamment lors de la phase retour, il y a des tensions qui se créent dans tous les clubs. Julien Fournier m’a dit un jour: "Je vais écrire un courrier à Ineos." Il n’a pas souhaité m’en donner le contenu, ce que je respecte. Ce mail, je ne l’ai toujours pas vu. Je n’ai eu que les éléments rapportés par le journaliste M. Molina. Point barre. Ce que j’ai entendu, vu, compris, pas compris, je ne vais pas vous le dire. J’ai donné tout ce que je pouvais aux enquêteurs lors de mon audition». Il faudra donc repasser avant d’en connaître plus sur cette sombre affaire…