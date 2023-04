Christophe Galtier redouterait une prise de parole des Niçois

La suite après cette publicité

Ce matin, le quotidien L’Equipe a expliqué que le Paris Saint-Germain craignait de nouvelles révélations au sujet de l’affaire Christophe Galtier. Mais le club de la capitale n’est pas le seul à trembler. En effet, le coach français n’est pas aussi serein qu’il veut le laisser paraître. En conférence de presse, il avait assuré vendredi dernier que tout cela était faux. Par la suite, on a appris qu’il allait déposer plainte contre Julien Fournier, qui a écrit l’e-mail accusateur, et les journalistes Romain Molina et Daniel Riolo qui ont révélé l’information.

En public, l’ancien coach du LOSC a donc décidé d’attaquer, lui qui assure être innocent. En privé, sa position n’est pas tout à fait la même. RMC Sport révèle que Galtier a passé discrètement un coup de fil à certains de ses contacts à l’OGC Nice. L’idée était de prendre la température et surtout de savoir si les joueurs qu’il dirigeait l’an dernier avaient l’intention de prendre la parole publiquement. Ce qui lui ferait particulièrement peur. De plus, le média français ajoute que l’entourage de Nasser Al-Khelaïfi a questionné d’anciens joueurs de Galtier. Le but est de savoir si les informations qui ont été divulguées sont vraies ou non. Affaire à suivre donc…

