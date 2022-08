Rennes : le petit coup de pression de Florian Maurice à Bourigeaud et Traoré

En fin de contrat dans un an, Benjamin Bourigeaud et Hamari Traoré nourrissaient des envies d'ailleurs durant ce mercato. Sauf que la saison démarre le week-end prochain et les deux joueurs sont toujours au club, faute d'offre. Florian Maurice, le directeur sportif, prévient le milieu offensif et le capitaine que s'ils démarrent la saison au club, ils la termineront.

«Je le gère tranquillement, car ils sont sous contrat avec le Stade rennais encore pour encore un an. Pour l’instant, il n’y a pas de décision de prise, ou de deadline. Mais à partir du moment où on débute le championnat, on finira le championnat ensemble. Je souhaite ardemment qu’ils restent. Je le souhaite», a déclaré le dirigeant devant la presse ce mercredi.