Ligue des champions : les déclarations assassines de Leipzig sur l’arbitrage face au Real Madrid

Ce mercredi matin, le RB Leipzig se réveille avec un goût amer. Hier soir devant son public, l’équipe de Marco Rose s’est inclinée 1 à 0 face au Real Madrid en 1/8e de finale aller de l’UEFA Champions League. Mais le résultat aurait pu/dû être différent. Dès la 2e minute de jeu, Benjamin Sesko a ouvert le score. Mais l’arbitre de la rencontre a annulé ce but, alors que l’attaquant n’était pas hors-jeu. Une petite charge de Benjamin Henrichs sur Andriy Lunin serait à l’origine de ce choix très critiqué. En Allemagne, les médias comme les consultants ont crié au scandale.

La suite après cette publicité

Une décision polémique

En Espagne, les avis étaient partagés. En Catalogne, Sport, média pro-Barça, a écrit : « la VAR aide aussi Madrid en Ligue des Champions ! L’arbitre a annulé un but contre le RB Leipzig après deux minutes pour un prétendu hors-jeu. Le Real Madrid a également vu comment les arbitres et le VAR sont devenus leurs alliés dès le début du match. Un cadeau qui a évité une douche froide dès le début au Real Madrid. » L’ancien arbitre espagnol, Mateu Lahoz, qui n’a pas compris pourquoi la VAR n’était pas intervenue, a déclaré sur Movistar : « c’est fou d’annuler un but pour ça. Ce n’est pas du football. »

À lire

Real Madrid : le match de patron d’Aurélien Tchouameni bluffe tout le monde

Côté madrilène, certains ont tenté de défendre cette décision. El Chiringuito a évoqué le règlement. Contrairement à Toni Kroos, qui a reconnu que le but aurait dû être accordé à Leipzig, Carlo Ancelotti, lui, a confié : « je vois que ça gêne le gardien. Il poussait Lunin, je pense que c’est assez clair. » Mais dans le camp adverse, on n’est pas du tout du même avis. En zone mixte, David Raum a confié : « je pense que nous avons marqué un but. Je ne sais pas pourquoi cela n’a pas compté. » Idem pour Dani Olmo : « je pense que ce but est valable. Ils (les arbitres, ndlr) ont leurs raisons. »

La suite après cette publicité

Leipzig ne digère pas

Le directeur sportif du club allemand, Rouven Schröder, était aussi mécontent. «Je ne sais pas ce que nous avons fait de mal en ne marquant pas le but. C’était une mauvaise décision. Cela aurait été un match complètement différent s’il y avait eu 1-0.» Le sentiment est le même chez Marco Rose. En conférence de presse, le coach est revenu sur ce tournant de la rencontre. «Il n’y a pas eu de hors-jeu ni de faute. Nous ne savons pas pourquoi cette action n’était pas valable. Nous ne savons pas comment le match se serait déroulé, mais l’arbitre était peut-être un peu nerveux parce que c’était son premier match à ce niveau.

»

Il poursuit : « je ne veux pas faire d’histoire avec l’arbitre. Il a fait des erreurs, c’est tout. Si l’arbitre revoit l’action avec la VAR, je suis sûr qu’il aurait accordé le but et cela aurait été une action décisive dans le match.» Un match où d’autres faits de jeu, comme le tacle très limite de Dani Carvajal sur Xavi Simons, ont fait jaser. Mais Rose veut retenir l’essentiel. « Nous avons perdu après avoir été très courageux et marqué un but qui aurait dû être validé. Nous avons bien fait beaucoup de choses. Un superbe but de Brahim, auquel nous avons donné beaucoup d’espace, a changé la donne. Nous devons l’accepter. Il nous manquait de la réussite dans la surface. Cette défaite nous met dans une situation compliquée, mais nous pouvons le faire ». Avec ou sans les arbitres, l’équipe de Leipzig ne pourra compter que sur elle au retour.