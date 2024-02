Ligue des Champions, RB Leipzig-Real Madrid : l’Allemagne hurle au scandale arbitral

«Le gardien de but ne touche jamais le ballon, c’était donc un but et il aurait dû être accordé.» On pourrait croire que cette phrase a été prononcée par un membre du RB Leipzig après la défaite en 8e de finale aller de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. Pourtant non, c’est Toni Kroos qui tient cette position. De lui même auprès des médias allemands, il admet que le but inscrit par Benjamin Sesko dès la 2e minute aurait dû être validé.

De quoi nourrir une énorme frustration pour les joueurs de Leipzig. Cette action change tout en effet. Sur les images, le Slovène n’est pas hors-jeu, ce que la VAR peut facilement voir malgré le drapeau levé de l’assistant. L’arbitre siffle peut-être une légère charge d’Henrichs sur Lunin. Ce n’est pas évident. «C’est définitivement but pour moi !, s’insurge Lothar Mathaus au micro de la télévision allemande. Nous attendons ici le plus haut niveau de la part des joueurs. Nous attendons aussi le plus haut niveau pour les arbitres.»

Personne ne comprend la décision de l’arbitre

«Est-ce qu’Henrichs influence le gardien de but de telle manière qu’il s’agit d’une position de hors-jeu punissable ?, s’interroge l’ancien arbitre Lutz Wagne à Sport1. Ce n’est certainement pas une faute. L’arbitre n’aurait alors pas donné de coup franc indirect. Il s’agit donc d’un hors-jeu. Il touche également légèrement le gardien de but. » En plus du but précoce refusé, certaines décisions de l’homme au sifflet, M. Irfan Peljto, ont semblé étonnantes comme ce tacle dangereux de Dani Carvajal sur Xavi Simons pour lequel l’Espagnol s’en est tiré à bon compte.

«Je pensais qu’en première mi-temps, il avait peut-être oublié les cartons jaunes dans le vestiaire. À mon avis, il a un peu gâché le jeu. Mais nous devons chercher nos défauts en nous-mêmes», rappelle David Raum. Ces décisions ne passent pas mais ça n’explique pas tout dans cette défaite. Après de bons débuts, les hommes de Marco Rose ont baissé de rythme et sur une action de génie, Brahim Diaz est venu les punir après la pause (48e) pour offrir un léger avantage, mais avantage tout de même, au Real Madrid en vue du retour dans trois semaines.