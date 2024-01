JT Foot Mercato : le Bayern Munich en pleine galère

Le Bayern Munich multiplie les pistes

Le club allemand est dans une situation très compliquée. Malgré l’arrivée d’Eric Dier, Thomas Tuchel veut encore un renfort en défense. Et ce n’est un secret pour personne, on vous l’a annoncé sur notre site, le Bayern Munich veut recruter Nordi Mukiele cet hiver. Thomas Tuchel est même confiant à ce sujet. Le PSG le laissera partir uniquement s’il lui a dégoté un remplaçant, mais celui-ci n’arrive pas. Nordi Mukiele risque fort de rester encore en Ligue 1. Il ne reste plus beaucoup de temps pour s’entendre sur les modalités d’un transfert. Le Bayern s’impatiente et regarde ailleurs en cas d’échec. Selon les informations de The Telegraph, les Bavarois suivent Kieran Trippier avec beaucoup d’attention. Malgré ses 33 ans, l’Anglais reste très performant avec Newcastle. Le Bayern s’intéresse également à un autre joueur du PSG, mais qui brille en Bundesliga, c’est Xavi Simons. Mais bon, là encore, ce n’est pas sûr que le club parisien laisse partir le prodige aussi facilement. Les gros clubs du continent ne facilitent pas le mercato bavarois, qui en plus se fait piller dans tous les secteurs de jeu. La Gazzetta dello Sport annonce que Matthijs de Ligt pourrait quitter le club pour Manchester United. Désireux de se renforcer au milieu de terrain, le PSG a identifié Joshua Kimmich comme l’une de ses cibles. Selon les informations de Bild, Newcastle s’est aussi positionné sur le dossier et pourrait faire monter les enchères. Il y a aussi Alphonso Davies. Le Real Madrid a mis en place un plan infaillible pour le signer. Selon les indiscrétions de Relevo, la cellule de recrutement du Real considère sa venue comme acquise et travaille pour la prochaine saison en le considérant déjà dans le groupe du Real Madrid. En Bref, le Bayern perd des joueurs importants, mais n’a pas encore trouvé de gros noms pour les remplacer.

Un club inattendu serait en négociations très avancées avec José Mourinho !

Viré de l’AS Roma le Portugais pourrait ne pas rester très longtemps au chômage. Comme c’était attendu, l’Arabie saoudite l’a rapidement contacté. Interrogé, son agent, Jorge Mendes a fait une confession. «Ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne redevienne l’entraîneur d’une grande équipe. Il gagnera à nouveau, je n’en doute pas. Le football est une industrie de résultats et c’est ce qu’il a toujours fait.» Le super agent ne chôme pas pour son protégé et selon Sky Sport Italia, Jorge Mendes a appelé Aurelio De Laurentiis, le président de Naples, pour savoir s’il était intéressé par la venue du technicien portugais. Dans une passe difficile, le Napoli est seulement 8e en championnat, mais il n’a pas encore donné sa réponse. En revanche, le média saoudien SSC affirme qu’un club serait actuellement en négociations avancées avec Mourinho. Il s’agit d’Al-Shabab, actuel onzième du classement de Saudi Pro League. Mourinho aurait été séduit par le projet du club de Romain Saïss, Yannick Carrasco et de l’ancien Strasbourgeois Habib Diallo. Certaines sources locales ajoutent même qu’il ne manquerait plus que le feu vert de l’État saoudien pour que l’opération se fasse. Cependant, nous pouvons vous affirmer que le Special One a de la concurrence dans ce dossier. En effet, les dirigeants saoudiens ont aussi coché le nom de Bruno Genesio, lui aussi libre comme l’air depuis son départ de Rennes ! En clair, le poste se joue entre ces deux-là.

Les officiels du jour

Jaouen Hadjam quitte le FC Nantes qu’il a rejoint il y a seulement un an en provenance du Paris FC pour filer du côté de la Suisse. Le latéral gauche vient de signer en faveur des Young Boys jusqu’en 2028. Après une courte expérience du côté de l’Arabie saoudite et plus précisément Al-Ettifaq, Jordan Henderson a finalement opté pour un retour en Europe. L’ancien milieu de terrain de Liverpool s’est engagé du côté de l’Ajax Amsterdam. Le communiqué du club précise qu’il a signé un contrat qui prendra fin le 30 juin 2026. Bologne s’offre un grand espoir serbe au poste de défenseur central. Mihajlo Ilic quitte le Partizan pour environ 4,5 M€ et signe jusqu’en 2028 avec le club entraîné par Thiago Motta.