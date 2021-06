EdF : Didier Deschamps fait l'éloge d'Antoine Griezmann

Mardi dernier, les Bleus sont entrés en lice dans la compétition en battant l'Allemagne sur le score d'un but à zéro. Si les trois offensifs n'ont pas eu beaucoup d'occasions à se mettre sous la dent, ils ont énormément défendu. Ce vendredi, avant Hongrie-France (2e journée du groupe F), le sélectionneur national a d'ailleurs fait l'éloge d'Antoine Griezmann.

La suite après cette publicité

« Il avait battu un record, c'est vrai qu'au-delà du fait qu'il enchaîne les matches, malgré toute son activité et son volume de jeu, il n'a plus 20 ans, il prend soin de lui. C'est un grand pro, il a été épargné par les blessures, même s'il a reçu un coup après le dernier match amical. Il suffit de regarder ses statistiques pour voir l'influence qu'il a. Si on rajoute son volume de jeu, il fait partie des tous meilleurs joueurs au niveau européen et mondial », a expliqué Didier Deschamps.