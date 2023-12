JT Foot Mercato : le FC Barcelone veut tout casser sur le mercato

Ça va briller au Barça

Le FC Barcelone veut relancer sa saison avec un mercato hivernal XXL. Xavi veut recruter les révélations de ce début de saison. Auteur d’une première moitié de saison brillante dans l’entrejeu de Gérone, Aleix Garcia aurait tapé dans l’œil du Barça selon les médias catalans. Des négociations seraient même déjà en cours pour le joueur de 26 ans, récemment devenu international espagnol. Puis Chadi Riad pourrait retourner au FC Barcelone. Selon les informations de Sport, le club blaugrana aurait décidé de récupérer le jeune défenseur, en activant son option de rachat de 7 millions d’euros. Le Betis et le joueur ont déjà été informés de la décision, qui pourrait devenir officielle très prochainement. Pour étoffer son effectif sur les postes offensifs, le Barça pense à Mason Greenwood d’après The Sun. Le joueur de 22 ans, prêté par Manchester United à Getafe, est dans une forme impressionnante en Liga. Ce matin, Mundo Deportivo rapporte qu’André Cury, l’agent de Vitor Roque, mais également d’un certain Estevao Willian, la pépite brésilienne de 16 ans, plus communément appelée Messinho, veut rencontrer Joan Laporta la semaine prochaine pour discuter d’un possible accord avec le club barcelonais. Aujourd’hui sous les couleurs de Palmeiras, et ce jusqu’en juin 2026, l’ailier droit d’1m76 semble déterminé à rejoindre les Catalans.

Les exclus du vendredi

Selon nos informations, l’OL pense à Arnaut Danjuma pour renouveler son effectif. Prêté à Everton, où il ne joue pas autant qu’il l’aimerait, l’international néerlandais veut se relancer à quelques mois de l’Euro 2024. Les Gones envisagent un prêt avec une option d’achat si celle-ci n’est pas supérieure à 15 millions d’euros. Du côté du LOSC, Tiago Djaló pourrait rapidement quitter le nord de la France. Selon nos dernières informations, le défenseur portugais des Dogues discute actuellement avec un autre club. L’opération serait alors une vente dès cet hiver et un prêt de 6 mois dans la foulée au sein de la formation lilloise. Pour être bien complet, Thilo Kehrer pourrait retrouver la Ligue 1. Selon nos dernières informations, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain se trouve dans les petits papiers du Stade Rennais, de l’OGC Nice et de l’AS Monaco

Les officiels du jour

Auteur d’une première partie de saison fabuleuse au Real Betis, où il est arrivé cet été, Isco a prolongé l’aventure avec le club andalou. Il est désormais lié aux Sévillans jusqu’en 2027. Et clap de fin pour Diego Lopez. Libre depuis la fin de son aventure avec le Rayo Vallecano et n’ayant pu s’offrir un nouveau défi, le gardien espagnol a décidé qu’il était temps de tirer sa révérence à l’âge de 42 ans. Puis reconverti comme entraîneur, Dirk Kuyt est attendu sur le banc du Beerschot VA, coleader de Challenger Pro League. Fabio Silva de son côté rejoint les Glasgow Rangers. Le jeune Portugais arrive en écosse sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison. Enfin, Carlo Ancelotti a finalement décidé de rester au Real Madrid. Il prolonge son contrat de deux ans.