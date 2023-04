Ligue 1 : Lens s’impose en patron face à Monaco et remonte sur la 2e marche du podium

Après la victoire du Paris Saint-Germain sur la pelouse d’Angers vendredi (1-2), la 32ème journée de Ligue 1 se poursuivait ce samedi et le hasard du calendrier offrait un superbe choc entre le RC Lens et l’AS Monaco. Une confrontation particulièrement alléchante entre deux prétendants solides pour le podium et la qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. Les deux formations, respectivement 2ème et 3ème avant le coup d’envoi, pouvaient donc se détacher face à un concurrent direct en cette fin d’exercice. Conscients de cet enjeu, les Lensois pressaient très haut leurs adversaires dès l’entame de cette rencontre.

La suite après cette publicité

Après une perte de balle de Vanderson aux abords de sa surface et une très belle récupération de Deiver Machado, Loïs Openda venait sanctionner le mauvais début de match des Monégasques malgré l’intervention de la VAR pour un hors-jeu supposé de l’attaquant belge (9e, 1-0). Alors que le capitaine lensois Seko Fofana trouvait Alexander Nübel d’une frappe lointaine (14e), Loïs Openda, lui, ne bégayait pas et inscrivait un doublé sur un déboulé de son coéquipier colombien (16e, 2-0). À la demi-heure de jeu, l’arbitre interrompait provisoirement le match après un début de feu d’artifice dans les tribunes du stade Bollaert. Juste avant la pause, Adrien Thomasson manquait de peu le cadre (38e) tandis que Seko Fofana venait fracasser la barre transversale monégasque sur un contre éclair (44e).

À lire

RC Lens-AS Monaco : Myron Boadu veut passer à autre chose

Le RC Lens assomme l’AS Monaco

Au retour des vestiaires, les Lensois revenaient sur le pré avec les mêmes intentions qu’en première période. Malgré les quinze minutes de repos, les Monégasques, eux, continuaient de subir sans réagir à l’image du but refusé à Adrien Thomasson seulement quelques minutes après la reprise (50e). Toujours aussi affamés, les joueurs de Franck Haise faisaient définitivement le break grâce à un nouveau gros travail de Loïs Openda. L’attaquant belge se jouait de la défense monégasque avant d’adresser un centre en retrait parfait pour Thomasson qui pouvait conclure facilement au cœur de la surface adverse (56e, 3-0). Après les petits pépins physiques de Kevin Danso (62e) et Brice Samba (65e), le rythme de la rencontre retombait complètement tandis que les supporters lensois profitaient de cette belle soirée pour chanter en chœur.

La suite après cette publicité

Après une petite réaction monégasque symbolisée par les actions de Wissam Ben Yedder, mis en échec par Brice Samba, et Edan Diop, dont la frappe s’envolait au-dessus des cages gardées par le gardien tricolore, Deiver Machado, auteur d’un match XXL, laissait sa place à Massadio Haïdara. Ce dernier manquait même le cadre, pourtant seul à la réception d’un centre de Przemyslaw Frankowski, quelques minutes plus tard (78e). Au classement, le RC Lens fait une superbe opération en reprenant la 2ème place de Ligue 1 à l’Olympique de Marseille, désormais 3ème, et surtout en prenant ses distances sur l’AS Monaco, 4ème et au pied du podium.