Tiémoué Bakayoko voudrait retourner à l'AC Milan

La fin de la saison en Ligue 1 sonne donc le début du mercato pour les joueurs et les clubs. À Monaco, le dégraissage s'annonce intensif cet été et plusieurs joueurs, notamment en prêt, ne devraient pas être conservés. C'est le cas de Tiémoué Bakayoko. Le milieu de terrain français, de retour dans le club qui l'a révélé l'été dernier, va retourner à Chelsea, formation à laquelle il appartient jusqu'en juin 2022.

Mais l'international français pourrait ne pas s'éterniser en Angleterre. Car selon le média italien Tuttosport, le joueur de 25 ans aimerait retourner en Italie et plus précisément dans un club qu'il a connu en 2018-2019, l'AC Milan. Cette saison-là aussi, Bakayoko avait été prêté au club milanais par les Blues. Et cela avait plutôt bien marché pour lui, avec 42 matches sous les couleurs rouges et noires. Le journal transalpin rapporte que l'entourage du joueur ferait des appels du pied à l'AC Milan pour qu'il se positionne sur le dossier. Le Français serait même prêt à réduire considérablement son salaire pour venir. Mais Chelsea pourrait se montrer gourmand sur le prix du transfert. L'été dernier, le club de Londres avait demandé 35 M€ aux Milanais pour lever l'option d'achat.