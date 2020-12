L'OM s'attaque à Arkadiusz Milik

La suite après cette publicité

On le sait, l'Olympique de Marseille aimerait accueillir un attaquant supplémentaire cet hiver. Un n° 9 capable d'épauler ou concurrencer un Dario Benedetto (30 ans) globalement décevant lors de cette première partie de saison. Pablo Longoria s'est mis au travail pour dénicher la perle rare. Et selon les informations de RMC Sport, le directeur sportif marseillais a activé la piste Arkadiusz Milik (26 ans).

Le pari de l'Espagnol est le suivant : espérer que le Polonais prolonge son contrat avec Naples jusqu'en juin 2022, en échange d'un bon de sortie cet été, pour convaincre les Transalpins d'ensuite prêter le n° 9 aux Olympiens jusqu'à la fin de la saison, afin qu'il se revalorise sur le marché des transferts. Mais si sur le papier, l'affaire semble alléchante, elle se heurte à une réalité plus complexe.

Drôle d'ambiance à Naples

Le Corriere dello Sport dépeint en effet une atmosphère délétère entre l'ancien de l'Ajax Amsterdam et sa direction. Non inscrit en Serie A et en Ligue Europa, le natif de Tychy, qui est écarté pour avoir refusé de prolonger son bail et négocié avec la Juventus en début d'année, vient de passer plusieurs mois sans jouer. Pour ne rien arranger, son club lui réclame 1 M€ pour atteinte à son image. L'intéressé envisage lui de riposter en réclamant devant les tribunaux son salaire du mois d'octobre qu'il n'aurait pas reçu, explique le journal italien. Ambiance...

D'autre part, l'OM n'est pas le seul sur les rangs. L'Atlético de Madrid l'a en effet identifié comme son plan A pour remplacer Diego Costa (32 ans), officiellement libéré de son contrat ce mardi. Pour l'heure, les Colchoneros sont loin des exigences napolitaines (15 M€). Alors, l'OM et Longoria ont encore quelques raisons d'y croire.