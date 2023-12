Georges Mikautadze va faire son grand retour au FC Metz

Les supporters du FC Metz ont probablement le sourire aujourd’hui. Celui qui a inscrit 23 buts en Ligue 2 la saison passée avec les Mosellans, décrochant au passage le titre de meilleur buteur, de joueur de l’année, et une promotion en Ligue 1, est attendu pour un retour au club dans les prochaines heures pour un prêt, d’après L’Equipe. Il était parti cet été à l’Ajax Amsterdam en échange d’un transfert de 16 M€. L’aventure a malheureusement tourné court.

L’attaquant de 23 ans ne s’est jamais adapté au club néerlandais. Il est parti de loin dans la hiérarchie, derrière les Brian Brobbey et Chuba Akpom. Déjà en manque de temps de jeu, les rares fois où il a été sur le terrain, c’est pour jouer à un poste qui n’est pas le sien, sur un côté ou derrière l’attaquant de pointe. Il n’a disputé que 338 minutes réparties en 9 rencontres et n’a pas été aidé non plus par l’instabilité régnante à l’Ajax.

Un retour sous la forme d’un prêt

Le directeur sportif Sven Mislintat, puis l’entraîneur Maurice Steijn et enfin le président Pier Eringa ont tous jeté l’éponge chacun leur tour ou ont été licenciés pour diverses raisons. Le club de la capitale a vécu un premier tiers de saison terrible, occupant même une place de relégable. Depuis, la situation sportive s’est améliorée, sauf pour le Géorgien toujours sans temps de jeu. John Van’t Schip, le nouvel entraîneur, ne compte pas sur lui.

Son retour est très attendu par le FC Metz, qui peine offensivement depuis le départ de son leader d’attaque à la fin août. L’ancien Lyonnais avait eu le temps de marquer 2 buts, soit un de moins que les actuels meilleurs buteurs des Grenats (Cheikh Sabaly et Ablie Jallow, 3 buts chacun). C’est dire l’impact que pourrait avoir son arrivée pour cette seconde partie de championnat. Le club de Laszlo Bölöni n’a d’ailleurs plus gagné depuis le 26 novembre et est descendu à la 14e place.