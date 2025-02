La presse européenne salive devant le choc Liverpool-PSG, Paris veut arracher un joueur de l’OM pour 75 millions

Un choc étoilé

C’était le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions hier. Et on peut le dire, ça sera « frissons garantis », comme le placarde le journal L’Equipe ce matin. Avec Liverpool et Dortmund comme adversaires, le tirage au sort a réservé deux morceaux de choix aux Parisiens et aux Lillois. L’actuel leader de la Premier League et le dernier finaliste de la Ligue des champions. Mais c’est « l’alerte rouge » pour le club de la capitale, puisque Paris affronte une équipe considérée comme la plus forte depuis le début de la saison. Le Parisien évoque le « péril rouge », avec la menace Mohamed Salah qui totalise 24 buts et 15 passes décisives cette saison. Mais il faut souligner que les Reds semblent légèrement moins irrésistibles. Bien que toujours leaders de Premier League et performants en coupes, leurs récentes difficultés offrent une lueur d’espoir aux Parisiens, qui ont progressé depuis leurs défaites face à Arsenal et au Bayern. Chez le média espagnol Sport, c’est « un huitième étoilé ». Pour le média espagnol, le PSG et Liverpool s’affronteront dans un choc digne d’une demi-finale, opposant le leader de la Ligue 1 à celui de la Premier League.

La suite après cette publicité

Le PSG pas insensible à Greenwood

Sport met en avant une info qui était déjà sortie depuis quelques jours, mais qui se confirme donc. « Greenwood, la priorité du PSG », titre le journal. Le PSG fait de Mason Greenwood sa priorité pour le mercato et serait prêt à payer les 75 millions d’euros demandés par l’OM. Si le transfert aboutissait, Manchester United récupérerait 50% de la somme, soit 37,5 millions d’euros. Après une année d’adaptation à Getafe, l’attaquant anglais brille sous De Zerbi à Marseille avec 15 buts et 4 passes décisives en 24 matchs.

Mo Salah lance les hostilités avant Manchester City

Mo Salah qui lance les hostilités avant le choc contre Manchester City en déclarant qu’Erling Haaland a « la vie facile » en tant qu’attaquant. L’Égyptien, auteur de 24 buts cette saison, estime que marquer autant en jouant sur l’aile est un défi bien plus grand. « N’importe quel ailier peut vous le dire », a-t-il déclaré. Pendant ce temps, Haaland, qui totalise 19 buts en Premier League, est incertain pour le match en raison d’une blessure au genou. Il pourrait manquer ce duel décisif. Dans le Daily Mirror, on parle aussi de Pep Guardiola qui reconnaît que Manchester City doit faire à cette crise de blessures qui compromet les ambitions du club. Avec des joueurs clés comme De Bruyne, Stones et Haaland touchés, Guardiola n’a pas d’autres choix que de regarder la réalité en face.