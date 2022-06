Les ultras de l’Inter préparent un accueil hostile à Romelu Lukaku

Alors qu’il devrait prochainement faire son retour à l’Inter Milan, le buteur de Chelsea, Romelu Lukaku devrait recevoir un accueil hostile de la part des ultras milanais. Le Belge de 29 ans qui avait quitté la Lombardie l’été dernier pour rejoindre les Blues, est considéré comme un traitre par les fans Nerazzurri qui ont déjà prévenu sur les réseaux sociaux qu’il ne serait pas bien reçu lors de son probable retour à Milan.

«Nous invitons tous les supporters de l’Inter à ne pas tomber dans le piège et à ne pas accueillir Lukaku avec des écharpes et des banderoles de la Curva Nord à l'aéroport. Lukaku devra gagner le respect des supporters avec des efforts et de la sueur. Nous ne sommes pas des seigneurs à la merci des mouvements des joueurs et des clubs. Nous avons pris note de la trahison de Lukaku et nous nous sommes sentis mal à l'aise. Faire semblant que rien ne s’est passé ne ferait qu’accélérer encore ce processus en cours depuis des années, visant à faire de nous tous des consommateurs muets et dociles. Il était soutenu et traité comme un roi, maintenant il est seulement comme beaucoup d’autres », a déclaré la Curva Nord dans un communiqué publié sur Instagram ce mercredi.