Série A : la rencontre Palmeiras-Flamengo marquée par un drame

Un nouveau drame dans le football brésilien. Victime des affrontements entre supporters des clubs de Palmeiras et Flamengo, une femme de 23 ans a succombé à ses blessures ce lundi. «Nous regrettons profondément la mort de la fan Gabriela Anelli, qui a été touchée par une bouteille près d’Allianz Parque, avant le match contre Flamengo, samedi. On ne peut pas accepter qu’une jeune femme de 23 ans soit victime de barbarie dans un milieu qui devrait être le divertissement. Nous exprimons notre solidarité avec la famille du Palmeirense et exigeons la rapidité dans l’enquête sur ce crime, qui nuit à notre raison d’exister et compromet l’image du football brésilien», précise le communiqué de Palmeiras.

Pour rappel, la rencontre Palmeiras - Flamengo (1-1) a été marqué par deux interruptions dues à l’intervention de la police et à l’usage de gaz poivré, à l’extérieur du stade de l’Allianz Parque mais qui ont aussi touché des joueurs des deux équipes. L’altercation impliquant les fans de Flamengo et de Palmeiras à l’extérieur de l’enceinte a conduit la police à utiliser du gaz poivré à deux reprises, entraînant l’interruption du match en première mi-temps à deux reprises, pour un total de 7 minutes. La première interruption a eu lieu à la 16e minute, lorsque Luan s’est accroupi et a mis son maillot sur son visage. D’autres joueurs ont suivi, dont le gardien Weverton, qui a quitté les cages pour rejoindre le banc. D’autres joueurs affectés ont suivi, le jeu s’est arrêté pendant deux minutes. Dix minutes plus tard, il y a eu un nouvel arrêt pour le même problème et encore quatre minutes d’arrêt.

