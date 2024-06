Ajax, Metz : Georges Mikautadze dément avoir fait son choix

Malgré les informations de nos confrères de L’Equipe, aucune avancée significative n’a eu lieu ces dernières heures entre l’AS Monaco et Georges Mikautadze selon nos informations. Le joueur géorgien apprécie l’intérêt de Monaco et il s’y voit bien jouer dans un avenir proche. Des discussions salariales avec Thiago Scuro ont bien pris place récemment mais il n’y a pas eu d’accord et aucun choix définitif n’a encore été fait par le joueur de l’Ajax prêté à Metz. L’OL, Rennes ou encore Lens ont encore leurs chances.

Quelques minutes après la publication de l’article de L’Equipe, l’attaquant de 23 ans a rapidement démenti en story sur son compte Instagram : «Bonjour à tous, petite info par rapport à mon transfert. Je n’ai toujours pas fait mon choix concernant mon futur club, je serai ravi de vous annoncer ma décision. Merci à tous», a expliqué ce mardi Mikautadze. Tout reste à faire donc dans la course à sa signature.