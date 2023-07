Chelsea : James et Fofana absent du groupe de la tournée américaine

Alors que les plus grands clubs du monde iront peaufiner leur préparation estivale aux quatre coins du monde, Chelsea ne déroge pas à la règle et l’effectif des Blues s’est déjà envolé pour les Etats-Unis. Dans cette optique, Mauricio Pochettino a convoqué 29 joueurs pour les cinq matches qui agrémenteront sa virée américaine (Wrexham, Brighton, Newcastle, Fulham et le Borussia Dortmund).

La suite après cette publicité

Et alors que le groupe londonien a été dévoilé ce lundi, Wesley Fofana et Reece James ne figurent pas dans les joueurs convoqués à cause d’une blessure au genou comme l’a annoncé le communiqué du club : «Reece James a déclaré ne pas se sentir bien ce matin et ne voyage donc pas par précaution. Il rejoindra l’équipe dès qu’il ira mieux. Wesley Fofana n’a pas non plus voyagé en raison d’une blessure au genou, qui est actuellement en cours d’évaluation.» Un vrai coup dur pour les Blues.

À lire

Chelsea est prêt à faire des folies pour Moisés Caicedo