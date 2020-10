Ligue 1 : Reims sombre à domicile face à Lorient

Duel de mal-classés ce samedi à Auguste-Delaune entre Reims et Lorient qui a fini sous les sifflets du public. Car, dans le cadre de cette 7e journée, ce sont les Bretons qui se donnent de l'air en allant s'imposer en Champagne 3-1. Les Merlus remontent à la 16e place de Ligue 1 à la faveur de ce second succès de la saison alors que les Rémois, toujours sans la moindre victoire, sont 19es. Le poste de David Guion est plus que jamais menacé.

Pourtant, tout avait bien commencé pour les locaux avec une ouverture du score signée Cassama (15e) mais tout s'est effondré en seconde période. En l'espace de dix petites minutes, Lorient a égalisé par Hamel (61e), puis pris l'avantage sur un penalty de Wissa, suite à une mauvaise sortie de Rajkovic (65e). Dans la foulée, Cassama laissait ses partenaires terminer à dix (70e). Moffi a corsé l'addition (80e), tandis que Reims finissait même à neuf suite au carton rouge reçu par Donis (90e).