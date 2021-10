Neymar raconte le pire moment de sa carrière

La Coupe du monde 2014 aurait pu être dramatique pour Neymar. Touché au dos lors de Brésil-Colombie en quart de finale du Mondial 2014, Neymar avait dû déclarer forfait pour la demi-finale contre l'Allemagne (1-7) et confirme que cet événement a failli avoir des conséquences terribles pour la suite de sa carrière. «Ça a été l’un des pires moments de ma carrière, explique-t-il dans le documentaire diffusé par DAZN Brésil. Cela a détruit mon rêve de continuer à jouer la Coupe du monde.»

La suite après cette publicité

«Quand j’ai ressenti cette douleur au dos, je me souviens que Marcelo a voulu m’aider à me relever, mais j’avais vraiment mal. Ensuite j’ai essayé de bouger mes jambes, mais je n’ai pas pu. Je n’avais pas la force pour me relever. Je leur ai dit : 'Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne sens plus rien' (...) le docteur m’a dit : 'J’ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise.' Je lui ai demandé de me donner la mauvaise d’abord. Il a répondu : 'La mauvaise, c’est que ta Coupe du monde est terminée.' J’ai éclaté en sanglots, en lui disant : 'Et la bonne ?' Il a dit : 'A deux centimètres près, tu ne marcherais plus'. J’ai pleuré, j’étais triste de quitter le Mondial, triste d’être blessé.» Un sale moment pour l'international auriverde.