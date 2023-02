MU : Hannibal Mejbri envoie un message fort à Erik ten Hag

La suite après cette publicité

Prêté à Birmingham (Championship) pour s’aguerrir cette saison, Hannibal Mejbri prend petit à petit ses marques dans les Midlands. Titulaire hier soir, à l’occasion de la 31e journée de Championship face à West Brom (2-0), l’international tunisien a été déterminant dans la victoire de son équipe. Auteur d’un coup-franc vicieux mais astucieux après 10 minutes de jeu, le joueur prêté par Manchester United s’est ensuite mué en passeur décisif juste après la pause. Une performance auréolée d’un titre d’homme du match, et certainelent revenue aux oreilles d’Erik ten Hag.

Interrogé après la rencontre, le milieu de terrain de 20 ans a envoyé un message fort à l’entraîneur batave, espérant qu’il avait bien allumé sa télé : «Je dois rester concentré comme aujourd’hui et poursuivre. Je suis sûr qu’il (Erik ten Hag ndlr) a Sky Sports (rires) ! Je dois continuer comme ça jusqu’à la fin de la saison et nous verrons cet été», a souri l’ancien pensionnaire de l’INF Clairefontaine. En attendant, Mejbri continue son ascension et totalise désormais 1 but et 6 passes décisives cette saison. De bon augure avant de peut-être nourrir d’autres ambitions l’an prochain, avec une tunique rouge, cette fois.

