Mike Maignan aux anges après le succès des Bleus

C’est une victoire qui a fait du bien aux Bleus. Opposé ce lundi soir à la Belgique, l’équipe de France s’est de nouveau imposé (1-2) contre son meilleur ennemi. «C’est une belle soirée, un match pas facile, car on savait que les Belges nous poseraient des problèmes et étaient revanchards. C’est bien pour nos supporteurs qui ont fait le déplacement», s’est réjoui Mike Maignan au micro de TF1 après le succès tricolore à Bruxelles.

Auteur d’un bon match, il est également revenu sur sa prestation de la soirée. «Mes six arrêts ? C’est bien pour moi, c’est positif et ça traduit mon travail en ce moment. Je fais partie des plus anciens dans cette équipe. Ce n’est pas un rôle que je me donne, cela vient naturellement» a ajouté le gardien des Bleus.