Wilfried Zaha aperçu à Londres… pendant le match de l’OL

Une nouvelle séquence qui risque de faire parler. Absent du groupe de Pierre Sage pour le match de l’OL contre l’Entente Feignies-Aulnoye en 32e de finale de la Coupe de France, Wilfried Zaha n’est même pas du déplacement dans le nord de la France.

En effet, l’international ivoirien, prêté par Galatasaray, a été aperçu au Selhurst Park Stadium pour suivre le match de la 17e journée de Premier League entre Crystal Palace et Arsenal. De quoi ternir, un peu plus, son aventure entre Rhône et Saône.