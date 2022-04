Ligue des Champions, Chelsea : Thomas Tuchel livre la recette de l'exploit à Madrid

La suite après cette publicité

«C'est mort.» Son Chelsea balayé à Stamford Bridge par Karim Benzema et le Real Madrid il y a une semaine (1-3, quart de finale aller de Ligue des Champions), Thomas Tuchel ne donnait pas cher de la peau de son équipe pour une qualification en demi-finale. Oui mais voilà, depuis, les Blues se sont dit les choses et ont balayé Southampton (0-6, 32e journée de Premier League).

L'espoir est donc timidement de retour dans les rangs londoniens, et ce, malgré quatre absences (Romelu Lukaku, Ben Chilwell, Callum Hudson-Odoi et Ross Barkley). Présent en conférence de presse, le manager allemand a quelque peu changé d'avis. «Nous n'avons pas les meilleures chances, vu le résultat de l'aller, la compétition, l'adversaire et le stade où nous allons jouer. Mais on ne ménage jamais nos efforts, nous pensons avoir les chances de faire un bon résultat. Nous n'avons jamais levé le pied et nous n'allons pas commencer demain», a-t-il lâché avant de poursuivre.

TT a retrouvé la foi

«Nous allons essayer. Essayer veut dire que nous allons jouer à fond. C'est ce que nous devons faire. C'est une grosse soirée, un gros match et nous allons tenter d'être en meilleure condition et en meilleure forme qu'à l'aller. Il est toujours gratuit de rêver, il est important de visualiser les choses et de rêver. Mais je ne varierai pas d'un iota, nous devons nous concentrer pour tout donner demain», a-t-il lancé, comme un appel à la mobilisation générale de ses troupes.

«Cela vaut le coup d'essayer, c'est le sport, c'est le jeu. C'est la beauté du sport, tout est toujours possible. Nous allons arriver et tout tenter. À partir de là, on verra. (...) Peut-être que nous pourrons réaliser notre rêve, le concrétiser, mais, nous allons devoir beaucoup nous investir et être à un très haut niveau», a-t-il expliqué, détaillant la marche à suivre. «En donnant tout sur le terrain, en montrant qu'on est prêt à travailler plus dur, mieux jouer, prendre plus de risques et montrer notre vrai visage et tout notre potentiel. C'est ce que nous devons faire d'entrée, ensuite, on verra.» Le match est lancé !

